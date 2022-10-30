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Гран-при России

Сегодня, 11:41

Плющенко оценил перспективы пары Чернышевой и Антонышева на юниорском уровне

Мария Гусева
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Российский тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о перспективах пары Анастасии Чернышевой и Владислава Антонышева на юниорском уровне.

«Если бы выброс был сделан и ребята бы катались чуть раскованнее, было бы здорово. Короткую прокатали достойно и занимали третью позицию. Но пара новая, молодая, они только скатались — за три-четыре месяца ребятами и нашими тренерами Ариной Ушаковой и Сергеем Алексеевым проделана большая работа, а состав тут был один из самых сильных. Будем продолжать тренироваться, думаю, в этом году могут бороться за пьедестал», — цитирует Плющенко ТАСС.

В сентябре пара Чернышева — Антонышев показала свою программу в перерыве одного из матчей Национальной молодежной хоккейной лиги.

Источник: https://tass.ru/sport/16196349
Фигурное катание
Евгений Плющенко
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