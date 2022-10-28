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Гран-при России

Сегодня, 17:53

Плющенко считает Жилину пахарем и труженицей

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил выступление своей воспитанницы Вероники Жилиной на втором этапе юниорского «Гран-при России» в Сочи.

«До блестящего выступления еще далеко, но шаг вперед сделан очень большой — и по скольжению, и по артистизму, и по прыжковой составляющей. Но это только начало сезона, сезон длинный, еще этап один, еще первенство России среди юниоров. Главное, чтобы она не зажималась, свободно каталась. Сейчас я вижу, что она стала увереннее, это важно, что она сделала тройной аксель и в короткой, и в произвольной программах. Ей, главное, поймать эту уверенность, и пойдет движение с ее стороны, она пахарь и труженица», — приводит ТАСС слова Плющенко.

Жилина, набрав по сумме двух программ 233,18 балла, выиграла второй этап юниорского «Гран-при России». Второй стала Алиса Двоеглазова (216,12). Третье место заняла Агата Петрова (197,20).

Источник: https://tass.ru/sport/16187815
Фигурное катание
Евгений Плющенко
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Жилина, представляющая академию Плющенко, выиграла второй этап юниорского «Гран-при России»

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