Победитель короткой программы на Гран-при в Омске рассказал, как едва не врезался в борт

Российский фигурист Матвей Ветлугин после победы в короткой программе на Гран-при в Омске (94,16 балла) поделился эмоциями от проката.

— Меня попросили сегодня кратко, а я кратко не умею, — заявил Ветлугин. — Что подумал бы, если б утром мне сказали, что я выиграю? Обрадовался бы. Чуть-чуть бы удивился. Каскад не получился, балла 4 потерял на нем. Это чисто техническая ошибка. И было волнительно — возможно, из-за большого количества зрителей. Ощущение, что льда не хватило? Во время четверного левая рука уже была за бортом. Ехал с ощущением «Осторожно, земля!» Я думал — сделаю, как сделаю. Лед, слава богу, оказался подо мной, — сказал Ветлугин.

Произвольная программа у мужчин пройдет в воскресенье, 22 октября.