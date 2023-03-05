Кагановская и Ангелопол — о восстановлении после пропуска ЧР: «Сначала не могли до конца программы доехать»

Победители финала «Гран-при России» Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол рассказали о том, как удалось восстановиться после болезни.

Ангелопол: Мы показали максимум в этом сезоне. Выдались лучшие прокаты как эмоционально, так и технически. То, к чему шли весь сезон, удалось собрать воедино. Есть к чему стремиться ошибки недочеты мелки.

Кагановская: Рады, что все сложилось, как сложилось. Готовились, выкладывались, старались. Довольны результатом.

Было сложно готовиться, особенно поначалу мне в физическом плане. Долго приходила в форму. Сначала я не могла до конца программы доехать. Но потом все лучше и лучше. В Петербурге на чемпионате города катались вне конкурса, я чуть не задохнулась после произвольного. Но рады, что вышли на пик, проехали в полную силу.

Ангелопол: Подготовка тяжелая. После чемпионата Санкт-Петербурга и Кубка Первого канала подготовка длилась полторы недели. Наверное, в этом и заключается мастерство — суметь собраться в нужном месте