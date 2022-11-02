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Гран-при России

Сегодня, 18:45

Почему Трусова проиграла? Эфир с Бетиной Поповой в день рождения!

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В 19.00 на YouTube-канале «Кваксель» мы будем транслировать эфир с Бетиной Поповой по итогам второго этапа Гран-при России по фигурному катанию.

2 ноября у Бетины день рождения, но она работала целый день, поэтому эфир записан рано утром, но будет транслироваться в режиме «премьеры». Мы поговорили о проблемах Александры Трусовой, ответили Александру Жулину про лишний вес, погрустили по полупустым трибунам в Сочи и разобрали новые программы. Ведущий — Дмитрий Кузнецов.

Напишите под видео поздравление Бетине — автору лучшего комментария она отправит какое-нибудь милое (или не милое, как захотите) видео в личку.

Фигурное катание
Александра Трусова
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