Почему ушла Туктамышева и выиграет ли Тутберидзе у Плющенко? Эфир о «Гран-при» в Омске

Сегодня, 17:50
В четверг в 19.00 мск включайте YouTube-канал «Кваксель», чтобы увидеть эфир с чемпионкой России среди юниоров и призеркой Юношеских Олимпийских игр Линой Федоровой. Ведущие — Дмитрий Кузнецов и Анастасия Рацкевич.
В прямом эфире мы обсудим:
— Уход Елизаветы Туктамышевой и его причины.
— Второй этап «Гран-при России» в Омске.
— Судейство в России.
— Международный сезон, за которым Лина следит как комментатор.
— Работу Загитовой в качестве ведущей.
И другие темы, которые вы озвучите в комментариях и чате трансляции. Ждем ваших сообщений!