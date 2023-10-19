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Гран-при России

Сегодня, 17:50

Почему ушла Туктамышева и выиграет ли Тутберидзе у Плющенко? Эфир о «Гран-при» в Омске

Отдел спорта «СЭ»
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В четверг в 19.00 мск включайте YouTube-канал «Кваксель», чтобы увидеть эфир с чемпионкой России среди юниоров и призеркой Юношеских Олимпийских игр Линой Федоровой. Ведущие — Дмитрий Кузнецов и Анастасия Рацкевич.

В прямом эфире мы обсудим:

— Уход Елизаветы Туктамышевой и его причины.
— Второй этап «Гран-при России» в Омске.
— Судейство в России.
— Международный сезон, за которым Лина следит как комментатор.
— Работу Загитовой в качестве ведущей.

И другие темы, которые вы озвучите в комментариях и чате трансляции. Ждем ваших сообщений!

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