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Гран-при России

Сегодня, 17:45

Попова — об отсутствии четверных у российских фигуристок: «Не скажу, что они вообще настолько нужны»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Российская фигуристка и тренер Бетина Попова в эфире YouTube-канала «Кваксель» отказалась называть кризисом отсутствие элементов ультра-си у российских фигуристок. На взрослом уровне успешные попытки в этом сезоне удавались только Аделии Петросян.

«Плохо это или хорошо? Я не назову отсутствие четверных кризисом. Я вообще не скажу, что они настолько нужны. Плоха ли Алина Горбачева или Соня Муравьева без ультра-си, на них неинтересно смотреть? Более, чем интересно. Кому-то интереснее смотреть на четверные, это правда. Но когда они появляются, сразу встает вопрос наполненности программы, и мы жалуемся, что фигуристы ездят от прыжка к прыжку. Пожалуйста, сейчас у нас сбалансированные программы. И мне кажется, даже на российских турнирах есть серьезная конкуренция у девчонок. Возможно, они просто не хотят рисковать. Понимают, что если сорвут четверной и все остальные сделают тройные — то проиграют. Муравьева могла рискнуть, думаю, но зачем? И тактика сработала», — подытожила Попова.

Первое место на этапе «Гран-при России» в Казани заняла Софья Муравьева (228,81 балла), второй стала Алина Горбачева (219,02 балла), на третьей строчке — Дарья Садкова (214,54). Камила Валиева стала четвертой, набрав 213,59 балла.

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