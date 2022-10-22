Появилось видео утренней тренировки Валиевой и других участниц первого этапа «Гран-при России»

Первый канал опубликовал видео с тренировки российских фигуристов перед первым этапом «Гран-при России».

На видео также попала тренировка Камилы Валиевой. Короткая программа у женщин начнется в 15.00 мск. Первый этап пройдет в Москве с 21 по 23 октября.

21 октября РУСАДА опубликовало сообщение, в котором говорится, что дело Валиевой является конфиденциальным, и агентство не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали.

В феврале Валиева в составе сборной России выиграла золотую медаль Олимпийских игр 2022 года в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.