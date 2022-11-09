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Гран-при России

9 ноября, 23:45

Представители парного катания будут приглашены на чемпионат России по прыжкам в Санкт-Петербурге

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российские фигуристы Ясмина Кадырова и Валерий Колесов в интервью «СЭ» рассказали о том, что хотят выступить в прыжковом турнире в декабре.

«Пары там тоже участвуют. Должны участвовать. Но будем мы там катать или нет... Пока не знаем. честно скажу, сами пока не знаем, как это все будет происходить. Новый формат, такого раньше не было. Команда? вообще выбирать так напрямую не хочется. Обе команды именитые и очень классные.

Вообще прыжковый турнир — отличная идея. Это интересно на самом деле не только зрителям, но и самим спортсменам. Нестандартная обстановка, что-то новенькое. Все в предвкушении, здорово что в федерации не стоят на месте и стараются придумать что-то особенное", — сказала Кадырова.

«Как по мне такие соревнования как прыжковый турнир они разгружает обстановку, не делают работу монотонной. Отвлекают от обычного графика тренировок и соревнований. Чемпионат по прыжкам — тоже соревнования, но необычные. И настрой совсем другой уже, с интересом большим. Что-то вроде матчей звезд в КХЛ, наверное. К тому же будем полезно наработать новые элементы.

Если будет выбор между красным и синим в командах, то я бы выбрал красную команду. Мне нравится красный цвет. Чисто по ощущениям", — добавил Колесов.

Первый в истории чемпионат России по прыжкам в фигурном катании пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 4 декабря.

Ясмина Кадырова и&nbsp;Валерий Колесов. «Парное катание — это не семейные отношения. Разрыв не должен никого удивлять». Москвина строит новую сильную пару
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