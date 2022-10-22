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Гран-при России

Сегодня, 18:12

Лайшев — о Валиевой: «Видел ее прокат, это было великолепно!»

Лайшев отреагировал на победу Валиевой в короткой программе на первом этапе серии «Гран-при России»
Галина Глазко

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу Камилы Валиевой в короткой программе на первом этапе серии «Гран-при России» — «Золотой конек Москвы».

«Видел ее прокат, это было великолепно! Уже поздравил Камилу. Насколько у Валиевой сильные соперники? У нас предвзятое отношение к Камиле, так как она завоевала двойную популярность и авторитет в лице любителей спорта, фигурного катания. Она лучшая! У нас много талантливых девчонок, за которых тоже можно радоваться. Главное, что есть, к чему тянуться. Во всех видах спорта все тянутся к лидерам», — сказал Лайшев «СЭ».

Камила Валиева выиграла короткую программу на первом этапе серии «Гран-при России» — «Золотой конек Москвы». Она набрала 83,92 балла. Второе место заняла Софья Акатьева — 72,70 балла, третьей стала Анастасия Зинина — 70,19 балла.

Камила Валиева
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