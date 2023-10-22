Призер «Гран-при России» Ерохов высказался о Трусовой

Занявший второе место на этапе «Гран-при России» в Омске Алексей Ерохов рассказал о мотивации от фигуристок-одиночниц.

— Отвлекают ли девушки на катке? Не буду лукавить, но... Нет, не обидно из-за того, что они делают, или не хочется отвлекаться, а... Вот когда Трусова начала делать четверные, то были некоторые мысли. Опять же, не завидно, а примерно так: «Ну если Саша Трусова делает, почему я не могу?» Она подстегивала, конечно, — признался Ерохов.

Ранее Ерохов прокомментировал свое выступление на этапе «Гран-при России» в Омске, где стал вторым.