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Гран-при России

Сегодня, 18:00

Призовой фонд финала Гран-при по фигурному катанию: сколько заработают победители и призеры

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В сентябре генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган рассказал о призовых на российских соревнованиях нового сезона. Также был назван призовой фонд и на финал Гран-при, согласно которому победитель получит 1 миллион рублей.

Призовой фонд финала Гран-при:

Первое место — 1 миллион рублей

Второе место — 750 тысяч рублей

Третье место — 500 тысяч рублей

Отметим, что на этапах Гран-при победитель получал 500 тысяч рублей, серебряный призер — 300 тысяч, а бронзовый — 200 тысяч. Также по ходу сезона каждому фигуристу начисляли рейтинговые очки в соответствии с местом, занятом на турнире и его престижностью.

Алина Горбачева. У юниоров новый лидер в списке самых богатых. В 15 лет фигуристка заработала 1,6 миллиона без Плющенко и Тутберидзе

Таким образом, сезона спортсмены, занявшие первые три места в рейтинге в каждом виде соревнований, получат дополнительные призовые: 5 млн рублей за первое место, 2,5 млн рублей — за второе, 1 млн рублей — за третье.

Финал «Гран-при России» по фигурному катанию: основная информация

Фигурное катание
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