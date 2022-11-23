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Гран-при России

23 ноября, 17:15

Радионова прокомментировала выбегание фаната к Трусовой

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Александра Трусова и выбежавший на лед болельщик.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывшая фигуристка, хореограф, призерка чемпионата мира-2015 Елена Радионова в интервью «СЭ» высказала недоумение в связи с инцидентом на этапе «Гран-при России» в Самаре, когда после проката Александры Трусовой к ней выбежал фанат и подарил букет.

— Я уже забыла, какое событие вообще последнее, их столько происходит в фигурном катании. Выбегание на лед фаната? Ко мне так никто не выбегал. По Саше Трусовой было видно, что она тоже очень удивилась. По идее там должна быть охрана, которая обязана следить за этим. Поэтому очень странно, что так вышло, — сказала Радионова.

Александра Трусова и&nbsp;ее&nbsp;тайный поклонник. Фанат Трусовой выбежал на лед в Самаре. Что было дальше?
Александра Трусова
Елена Радионова
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