Радионова прокомментировала выбегание фаната к Трусовой

Бывшая фигуристка, хореограф, призерка чемпионата мира-2015 Елена Радионова в интервью «СЭ» высказала недоумение в связи с инцидентом на этапе «Гран-при России» в Самаре, когда после проката Александры Трусовой к ней выбежал фанат и подарил букет.

— Я уже забыла, какое событие вообще последнее, их столько происходит в фигурном катании. Выбегание на лед фаната? Ко мне так никто не выбегал. По Саше Трусовой было видно, что она тоже очень удивилась. По идее там должна быть охрана, которая обязана следить за этим. Поэтому очень странно, что так вышло, — сказала Радионова.