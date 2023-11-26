Радионова считает, что Валиева заметно прибавила по сравнению с этапом «Гран-при России» в Казани

Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова оценила выступление российской фигуристки Камилы Валиевой на шестом этапе «Гран-при России» в Москве.

«По сравнению с прошлым этапом она заметно прибавила. Понятно, с четверным прыжком пока тяжеловато, но, если смотреть, как она идет от старта к старту, до чемпионата России она еще наберет форму. Ее всегда рады видеть на соревнованиях — настоящая красотка, нравится зрителям. Да, пусть и есть недочеты, но я всегда рада видеть ее катание», — приводит ТАСС слова Радионовой.

17-летняя Валиева выиграла шестой этап российской серии «Гран-при» в Москве, набрав 226,22 балла по сумме двух программ. До этого на этапе «Гран-при России» в Казани она стала четвертой.

Валиева является олимпийской чемпионкой в командном соревновании (2022), чемпионкой Европы (2022), а также чемпионкой мира среди юниоров (2020).