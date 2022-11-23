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Гран-при России

23 ноября, 17:45

Радионова высказалась о программе Валиевой, посвященной скандалу на Олимпиаде

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывшая фигуристка, хореограф, призерка чемпионата мира-2015 Елена Радионова в интервью «СЭ» рассказала о своих впечатлениях от произвольной программы Камилы Валиевой, в которой обыгрываются спорные моменты вокруг ее участия в пекинской Олимпиаде. После первого проката некоторые болельщики активно критиковали штаб Этери Тутберидзе.

— Я была в зале во время контрольных прокатов, первый раз ее увидела, и тогда меня взяло. Знаю, у многих это вызвало какие-то негативные эмоции, но главное, что она зацепила. Мурашки по коже. Ситуация действительно очень громкая, и я не могу сказать, что во мне эта программа вызвала негатив. Скорее сопереживание.

— Нет ощущения, что «Гран-при» — это просто Кубок России с другой вывеской?

— По большому счету да. Здорово, что есть старты, но нашей федерации надо еще больше работать над пиаром, над зрелищностью.

Камила Валиева. «Произвольная программа Камилы не вызвала у меня негатива». Радионова — о Трусовой и Валиевой
Елена Радионова
Камила Валиева
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