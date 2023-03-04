Финал Гран-при России: результаты 4 марта

4 марта в Санкт-Петербурге начался финал Гран-при по фигурному катанию среди взрослых. В первый соревновательный день мужчины, женщины, спортивные пары и танцевальные дуэты представили короткие программы.

Результаты финала Гран-при 4 марта

Танцы на льду, ритм-танец

Елизавета Шанаева / Павел Дрозд — 81,40 Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол — 80,95 Софья Тютюнина / Андрей Багин — 80,59 Александра Прокопец / Александр Васькович — 70,97 Екатерина Миронова / Евгений Устенко — 70,48 Варвара Жданова / Тимур Бабаев-Смирнов — 68,40 Полина Усова / Михаил Антонов — 61,53 Яна Матвейшина / Тимофей Субботин — 57,06 Алиса Крайнюкова / Семен Нетсев — 53, 82

Женщины, короткая программа

1. Аделия Петросян — 85,62

2. Елизавета Туктамышева — 81,09

3. Камила Валиева — 78,97

4. Софья Муравьева — 77,94

5. Софья Акатьева — 76,40

6. Алина Горбачева — 73,69

7. Вероника Яметова — 72,64.

8. Ксения Гущина — 71,27

9. София Захарова — 70,19

10. Анна Фролова — 68,58

11. Софья Самоделкина — 61,28

12. Виктория Федянина — 59,41

Пары, короткая программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 83,73

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 83,68

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 79,80

4. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 79,05

5. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов — 77,32

6. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 76,52

7. Дарья Бояринцева/Роман Плешков — 74,53

8. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 68,55

Мужчины, короткая программа

1. Марк Кондратюк — 102,86

2. Петр Гуменник — 99,69

3. Макар Игнатов — 99,09

4. Евгений Семененко — 95,48

5. Артем Ковалев — 91,47

6. Иван Попов — 91,29

7. Андрей Мозалев — 88,75

8. Артур Даниелян — 88,32

9. Александр Самарин — 85,24

10. Алексей Ерохов — 82,95

11. Дмитрий Алиев — 81,84

12. Матвей Ветлугин — 77,36

Финал Гран-при России по фигурному катанию смотрите в Okko