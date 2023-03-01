Финал Гран-при России: расписание соревнований

Сегодня, 15:00
Со 2 по 5 марта в Санкт-Петербурге пройдет финал Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования пройдут во Дворце спорта «Юбилейный».
Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и онлайн-кинотеатра Okko. Первый канал также покажет выступления женщин: короткая программа в эфире 4 марта с 16.20, произвольная — 5 марта с 15.15.
Финал Гран-при России, как и чемпионат страны, обладает статусом отборочного в основу сборной на следующий сезон. Первыми в рамках турнира выступят юниоры, которые представят короткие программы 2-го марта, в четверг, а произвольные — в пятницу, 3-го марта. Затем в рамках соревнований выступят взрослые фигуристы: в субботу, 4 марта, с короткими программами, а в воскресенье, 5-го марта, — произвольными.
2 марта, четверг
Танцы на льду, ритм-танец
13.30
Девушки, короткая программа
15.00
Пары, короткая программа
16.45
Юноши, короткая программа
18.05
3 марта, пятница
Танцы на льду, произвольный танец
13.00
Девушки, произвольная программа
14.40
Пары, произвольная программа
16.30
Юноши, произвольная программа
18.00
4 марта, суббота
Танцы на льду, ритм-танец
13:30
Женщины, короткая программа
15:00 Первый канал (с 16:20)
Пары, короткая программа
16:45
Мужчины, короткая программа
18:05
5 марта, воскресенье
Танцы на льду, произвольный танец
13:00
Женщины, произвольная программа
14:45 Первый канал
Пары, произвольная программа
16:45
Мужчины, произвольная программа
18:15