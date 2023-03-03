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Гран-при России

3 марта, 22:00

Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание трансляций

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Со 2 по 5 марта в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный» пройдет финал Гран-при России по фигурному катанию пройдет. Этот турнир, как и чемпионат страны, обладает статусом отборочного в основу сборной России на следующий сезон.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и онлайн-кинотеатра Okko. Первый канал также покажет выступления женщин: короткая программа в эфире 4 марта с 16.20, произвольная — 5 марта с 15.15.

Расписание финала «Гран-при России»
4 марта, суббота

Танцы на льду, ритм-танец — 13.30

Женщины, короткая программа — 15.00 (в прямом эфире Первого канала — с 16.20)

Пары, короткая программа — 16.45

Мужчины, короткая программа — 18.05

5 марта, воскресенье

Танцы на льду, произвольный танец -13.00

Женщины, произвольная программа — 14.45 (в прямом эфире Первого канала — с 15.15)

Пары, произвольная программа — 16.45

Мужчины, произвольная программа — 18.15

Финал «Гран-при России» по фигурному катанию: основная информация

Фигурное катание
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