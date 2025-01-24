Регламент финала «Гран-при России» изменили за 3 недели до старта

Сегодня, 11:23
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) изменила регламент отбора в финал «Гран-при России», сообщает ТАСС со ссылкой на обновленную версию документа.
До обновления регламента фигуристы отбирались в финал по итогам серии «Гран-при России». Теперь после изменения учитывается выступление и на декабрьском чемпионате России (с коэффициентом 1,5).
После изменения регламента отобравшиеся по итогам этапов «Гран-при» фигуристы Андрей Мозалев, Матвей Ветлугин и Артур Даниелян теперь не проходят в финал. Вместо них выступят Макар Игнатов, Даниил Самсонов и Иван Попов.