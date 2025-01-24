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Сегодня, 11:23

Регламент финала «Гран-при России» изменили за 3 недели до старта

Сергей Разин
корреспондент
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) изменила регламент отбора в финал «Гран-при России», сообщает ТАСС со ссылкой на обновленную версию документа.

До обновления регламента фигуристы отбирались в финал по итогам серии «Гран-при России». Теперь после изменения учитывается выступление и на декабрьском чемпионате России (с коэффициентом 1,5).

После изменения регламента отобравшиеся по итогам этапов «Гран-при» фигуристы Андрей Мозалев, Матвей Ветлугин и Артур Даниелян теперь не проходят в финал. Вместо них выступят Макар Игнатов, Даниил Самсонов и Иван Попов.

Источник: ТАСС
Андрей Мозалев
Артур Даниелян
Матвей Ветлугин
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