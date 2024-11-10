Фролова победила на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске

Сегодня, 14:01
Фигуристка Анна Фролова выиграла третий этап «Гран-при России» в женском одиночном катании.
19-летняя спортсменка по итогам двух программ набрала 218,91 балла.
Второй на соревнованиях в Красноярске стала Алина Горбачева с результатом 210,36 балла. Тройку лидеров замкнула Софья Акатьева (208,63).
Следующий этап «Гран-при России» пройдет в Москве с 16 по 17 ноября. На нем будут представлены одиночное катание и танцы на льду.
Гран-при России. Красноярск
Женщины
Итоговое положение, топ-6
1. Анна Фролова — 218,91
2. Алина Горбачева — 210,36
3. Софья Акатьева — 208,63
4. Софья Муравьева — 200,48
5. Мария Агаева — 193,80
6. Елизавета Куликова — 190,82