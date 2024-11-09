Фролова выиграла короткую программу на третьем этапе «Гран-при России»

Фигуристка Анна Фролова заняла первое место в короткой программе на этапе «Гран-при России» в Красноярске.

Спортсменка, выступающая за петербургскую «Академию фигурного катания», набрала за свое выступление 74,68 балла.

Второй результат показала Софья Муравьева из академии «Ангелы Плющенко» (73,47). На третьей позиции расположилась ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева (65,37).

Женщины выступят с произвольными программами в воскресенье, 10 ноября. Начало прокатов — в 12.05 по московскому времени.

Гран-при России

Красноярск

Женщины. Короткая программа, топ-6

1. Анна Фролова — 74,68

2. Софья Муравьева — 73,47

3. Софья Акатьева — 65,37

4. Елизавета Куликова — 64,39

5. Валерия Овчинникова — 64,14

6. Алина Горбачева — 63,06