Худайбердиева и Базин лидируют после ритм-танца на этапе «Гран-при России» в Красноярске

Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали лучшими в ритм-танце на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске. Судьи оценили прокат спортсменов на 83,17 балла. Вторыми по итогам первого соревновательного дня стали Василиса Кагановская и Максим Некрасов с результатом 79,81 балла. Тройку лидеров замкнули Екатерина Миронова и Евгений Устенко (77,04). Гран-при России. Красноярск Танцы на льду Ритм-танец, топ-6 1. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин — 83,17 2. Василиса Кагановская — Максим Некрасов — 79,81 3. Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 77,04 4. Софья Шевченко — Андрей Ежлов — 76,69 5. Елизавета Шичина — Павел Дрозд — 75,06 6. Анна Щербакова — Егор Гончаров — 73,16