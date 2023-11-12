РИА Новости: команда Валиевой подаст протест на судейство на «Гран-при России» в Казани

Команда олимпийской чемпионки Камилы Валиевой планирует подать протест на результаты произвольной программы на четвертом этапе «Гран-при России» в Казани, сообщает РИА Новости.

По данным источника, пока неизвестно что конкретно собирается оспорить сторона 17-летней фигуристки.

Валиева лидировала после короткой программы на «Гран-при России» в Казани, но в произвольной она набрала 132,50 балла. По сумме двух выступлений фигуристка стала четвертой (213,59).

Софья Муравьева выиграла этап «Гран-при России» в Казани (228,81 балла). Второй стала Алина Горбачева (219,02), на третьей строчке — Дарья Садкова (214,54).