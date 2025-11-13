Видео
13 ноября, 19:05

РИА Новости: Акатьева снялась с Гран-при России в Москве из-за болей в ноге

Руслан Минаев
Софья Акатьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Софья Акатьева из-за болей в ноге не выступит на этапе Гран-при России в Москве, сообщает РИА Новости.

По данным источника, дискомфорт беспокоит спортсменку с середины осени. Фигуристка вряд ли примет участие в последнем этапе Гран-при России, который пройдет в Омске с 19 по 24 ноября.

Этап в Москве состоится 15-16 ноября. На счету 18-летней Акатьевой одна золотая медаль и две бронзовые на этапах Гран-при России, а также бронза финала Гран-при России.

Источник: РИА Новости Спорт
1

  • Тренер сборной

    Жаль. Сезон сорван, теперь только в няньки к Игнатовой.

    14.11.2025

    Софья Акатьева
    Фигурное катание
