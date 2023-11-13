Роднина назвала первенством ЖЭКа «Гран-при России»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала корреспонденту «СЭ», интересно ли следить за «Гран-при России» по фигурному катанию.

«Я не смотрю первенство ЖЭКа. Мне, участнице десяти чемпионатов мира и трех Олимпиад, смотреть «Гран-при», где только россияне, нет интереса. Можно было бы еще смотреть по работе, но я за это не отвечаю. Меня это не волнует», — сказала Роднина «СЭ».

Четвертый этап «Гран-при России» прошел 8-12 ноября в Казани. Победительницей стала Софья Муравьева, у мужчин выиграл Владислав Дикиджи, среди пар победили Анастасия Мишина и Александр Галлямов.