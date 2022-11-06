Сегодня, 16:36
Российская фигуристка Ксения Синицына рассказала об эмоциях после проката произвольной программы на третьем этапе «Гран-при России» и о том, как тренирует каскад лутц-риттбергер, который является фирменным элементом Алины Загитовой.
— Какие эмоции после выступления?
— Радость, что все закончилось. Я так ждала, когда уже все кончится и я смогу спокойно отдохнуть с облегчением, что я все сделала и теперь свободна.
— Что случилось с пальцем?
— Просто на вращении царапнула, ничего страшного.
— О чем новая произвольная?
— Это музыка Баха, писалась специально для людей. Я ее и катаю для людей, чтобы они смотрели и у них поднималось настроение. Мне ее поставила Мария Касумова, наш хореограф. Поставили недели три назад. Она совсем новая, еще не совсем вкатанная. Будем работать дальше.
— Как получается такой классный лутц + риттбергер?
— Тренировать его не сложно, главное — попасть в ритм, и прыжок получится. У меня не совсем получилось, сделала 3-2, чем немножко недовольна, но ничего, будет, над чем поработать.
— Насколько этот каскад нужен?
— Я делала лутц + тулуп и лутц + риттбергер. Отдельно риттбергер я не очень люблю прыгать. У меня всегда с ним недомолвки. Лучше прыгать лутц + риттбергер и сальхов, чем лутц + ойлер + сальхов.
— Какие планы дальше?
— Пока не знаю, когда следующий этап. Но, скорее всего, это шестой этап в Перми. Ждите меня там.
— Ты попала в юниорскую сборную. Как ты отреагировала на это?
— В том сезоне я много пропустила, поэтому спасибо федерации, что оказалась в юниорской сборной. Просто спасибо. Себя ощущаю, как чисто взрослую спортсменку. Стараюсь ощущать и соответствующе кататься.
— Ты одна из самых взрослых спортсменок в сборной.
— Никак. Взрослая и взрослая. Значение возрасту не придаю.
— До какого возраста планируешь кататься?
— Пока болельщики мотивируют, пока есть желание, буду кататься.