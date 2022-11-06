Синицына — о каскаде Загитовой: «Тренировать его не сложно»

Российская фигуристка Ксения Синицына рассказала об эмоциях после проката произвольной программы на третьем этапе «Гран-при России» и о том, как тренирует каскад лутц-риттбергер, который является фирменным элементом Алины Загитовой.

— Какие эмоции после выступления?

— Радость, что все закончилось. Я так ждала, когда уже все кончится и я смогу спокойно отдохнуть с облегчением, что я все сделала и теперь свободна.

— Что случилось с пальцем?

— Просто на вращении царапнула, ничего страшного.

— О чем новая произвольная?

— Это музыка Баха, писалась специально для людей. Я ее и катаю для людей, чтобы они смотрели и у них поднималось настроение. Мне ее поставила Мария Касумова, наш хореограф. Поставили недели три назад. Она совсем новая, еще не совсем вкатанная. Будем работать дальше.

— Как получается такой классный лутц + риттбергер?

— Тренировать его не сложно, главное — попасть в ритм, и прыжок получится. У меня не совсем получилось, сделала 3-2, чем немножко недовольна, но ничего, будет, над чем поработать.

— Насколько этот каскад нужен?

— Я делала лутц + тулуп и лутц + риттбергер. Отдельно риттбергер я не очень люблю прыгать. У меня всегда с ним недомолвки. Лучше прыгать лутц + риттбергер и сальхов, чем лутц + ойлер + сальхов.

— Какие планы дальше?

— Пока не знаю, когда следующий этап. Но, скорее всего, это шестой этап в Перми. Ждите меня там.

— Ты попала в юниорскую сборную. Как ты отреагировала на это?

— В том сезоне я много пропустила, поэтому спасибо федерации, что оказалась в юниорской сборной. Просто спасибо. Себя ощущаю, как чисто взрослую спортсменку. Стараюсь ощущать и соответствующе кататься.

— Ты одна из самых взрослых спортсменок в сборной.

— Никак. Взрослая и взрослая. Значение возрасту не придаю.

— До какого возраста планируешь кататься?

— Пока болельщики мотивируют, пока есть желание, буду кататься.