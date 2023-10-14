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Гран-при России

Сегодня, 16:35

Российская фигуристка Петросян назвала Майкла Джексона великим

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Аделия Петросян, выигравшая короткую программу на этапе «Гран-при» в Уфе (84,38 балла), рассказала о своем отношении к Майклу Джексону, под песни которого выступает.

— Рада, что мне выпала честь катать программу под великого певца и танцора. Скопировать его движения, конечно, невозможно, но надеюсь, получится приблизиться. Когда мне Даниил Маркович [Глейхенгауз] показал его клипы.. И я сказала — вот это да! Я давно хотела такую программу, танцевальную.

Хотелось прыгнуть тройной аксель на контрольных прокатах, но все пошло не по плану, решили подготовить его к первому этапу.

Принципиально ли мне выигрывать? Конкуренция всегда есть. Ты можешь облажаться, а другие могут сильно откатать. Здесь есть девочки, которые могут конкурировать — Аня Фролова, София Захарова. Программа Ани Фроловой меня восхищает — как она спокойно и по-взрослому катает. Много баллов разницы? У меня был аксель, я могла с него упасть.

Фигурное катание
Аделия Петросян
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