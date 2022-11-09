Российская фигуристка Ясмина Кадырова, которая сейчас выступает в паре с Валерием Колесовым, в интервью «СЭ» рассказала о значении в своей жизни родного города — Казани — а также национальных татарских традиций.

«В Казани безумно приятно кататься. Столько зрителей, они тебя так любят. Хочется в ответ им подарить прекрасные прокаты. Эмоций много, ведь рядом сидят близкие, родные. Ты понимаешь, что вот она — твоя сила, поддержка. Татарские традиции? Вот еда, но я выпечку, например, не люблю. Татарская пища, увы, очень жирная... А я уже приучила свой организм к здоровому рациону питания. Секрет татарской фигуры? Фигуристок татарок и правда много, но секрет мне кажется он прост. Тот, кто добивается результата — не есть татарскую кухню (смеется — прим.)», — сказала Кадырова.

«Не знаю как Ясмине, но мне тут очень понравился и чак-чак, и очпочмак, и все остальное что нам предлагали. Магазин татарской кухни — это прекрасно! Я люблю очень мед и все что сладкое для меня как наслаждение», — добавил Колесов.

Пара Кадырова/Колесов заняла второе место на этапе «Гран-при России» в Казани. Ранее Кадырова выступала в дуэте с Иваном Бальченко, а Колесов с Ксенией Ахатьевой.