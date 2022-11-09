Российский фигурист, вице-чемпион мира среди юниоров Валерий Колесов, который выступает в паре с Ясминой Кадыровой, в интервью «СЭ» рассказал о возможности исполнить четверной прыжок в парном катании.

«Теоретически, конечно, возможно все, но вот практически... Это только теория. На словах что можно говорить, что мы хоть пятерной выучим. Нужно делать. Вообще проблема четверных в парах — отсутствие отчасти практического смысла. Даже если выучить, шансы что оба парника чисто сделают параллельный прыжок небольшие. И зачем тогда рисковать? Так что разве что в шоу или отдельных турнирах», — сказал Колесов.

Выступая в одиночном катании в группе Этери Тутберидзе Кадырова исполнила четверной сальхов на тренировке.