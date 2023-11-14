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Гран-при России

Сегодня, 18:30

Российский тренер раскритиковала судейскую систему в фигурном катании

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Бетина Попова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российская фигуристка и тренер — постановщица программ Бетина Попова в эфире YouTube-канала «Кваксель» выразила недоумение по поводу судейской системы ISU, назвав судей «жертвами».

«Можно ставить девятки после падений, если это не противоречит правилам. Если противоречит — наверное, все же нельзя. В компонентах меня вообще очень многое смущает. У нас три разных компонента, и они не особо отражаются в оценках. Композиция и мастерство катания — точно разные вещи. Для меня непонятно, когда классная программа со сложными связками, интересными переходами, драматургией, музыкальными элементами набирает столько же, сколько проходная программа. Это можно определить — когда видно, что не запаривались. Разогнались — прыгнули, повращались, пострадали, ну и ладно, хорошо. И такие программы набирают одинаково в композиции. Спортсмен может быть крутой, но программа средняя, или наоборот.

Или у нас skating skills зависят от контента, который ты прыгаешь. Но если ты хорошо прыгаешь, это не значит, что ты здорово скользишь. Будто существует некий общий уровень — у такого-то фигуриста все шестерки, по всем трем критериям. Но такого не бывает!

Чего еще не хватает — компоненты не отражают ситуацию на сегодня. Катает спортсмен, допустим, с уровнем 7,50. Он откатал плохо или невероятно — и все равно получает 7,50. Что-то с компонентами надо делать. Судьям тоже сложно — ты не попадаешь в диапазон и должен отчитаться. Они в каком-то смысле жертвы.

Я видела, как разбирали плюсы Семененко после одного из прыжков в Казани. Мне кажется, что-то не так с системой, даже не с самими судьями. В этой системе тяжело существовать, она кажется несправедливой. Не нравится она мне, в общем! Очень субъективные критерии, и идет расколбас в оценках: один судья видит +2, другой -1. Может, просто раньше трава была зеленее. 6,0 или даже предыдущая схема с +3 и -3 — лучше, чем сейчас. Наверное, ISU больше понимает в фигурном катании, чем я... хотя, может, и нет. (Смеется.) Непонятно, куда они идут в своем ISU», — сказала Попова.

Камила Валиева. «Это не закат карьеры». Бетина Попова — о Валиевой и судействе

Ранее Попова объяснила, почему Алена Косторная раскритиковала судейство после второго этапа «Гран-при России».

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