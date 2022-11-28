Рудковская рассказала о «новой Тутберидзе» в академии Плющенко

Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» и жена олимпийского чемпиона Яна Рудковская назвала Юлию Липницкую новой Этери Тутберидзе. Она работает тренером в школе «ангелов».

— Юля очень строгий тренер, я восхищаюсь ее упорством, тем, как она работает. Тандем с ее мужем Владом [Тарасенко] — это действительно достойный пример тренерской семейной четы.

Когда мы узнали, что у Влада такая история с мобилизацией случилась, то... Он даже не хотел слушать про помощь. Мы все очень переживаем за Влада. Дети по нему безумно скучают. Мы это не афишировали, но как только началась мобилизация, его призвали. Это было как снег на голову, на второй день. Причем он не подпадал под эту волну, это была ошибка. Ты можешь отказаться либо согласиться. Он мог опротестовать, он не служил, был только в спортроте. Но решил выполнить свой долг. Юлю мы поддерживаем, Евгений выходит помогать ей на тренировках, Артем Значков ведет теперь группу с Юлей. Ни один ребенок не ушел из группы, наоборот, к нам идут и идут.

— Какое у нее будущее как тренера?

— Юля Липницкая — большая трудяга. За два года работы в нашей академии она пропустила всего несколько дней, когда заболела коронавирусом. С утра до ночи на катке, но что самое интересное, это самый строгий тренер академии. Даже скажу так: Юлия Липницкая — это новая Этери Тутберидзе. Не в буквальном смысле. Юля много взяла от своего тренера. Так же, как Евгений от Мишина. Я вижу в ней это. Она растит своих чемпионов. Нисколько в этом не сомневаюсь. Это будет топ-тренер. Она безумно любит свою профессию, настоящий фанат фигурного катания. Мы видели мальчика Федю Нурмаматова, он выиграл Битву школ недавно на Первом канале. Мальчик без трех пальчиков на двух руках, из приемной семьи. Приемные родители взяли его из детского дома. Когда ему вручали медали, судьи увидели, что у него нет нескольких пальчиков и были удивлены. А он обыграл всех! Мы гордимся им. Юля берет детей из многодетных семей, есть девочка, девять детей в семье, абсолютно уникальный кейс. Мы это не особо афишируем, но Юлия вызывает уважение и восхищение, особенно после истории с Владом. Об этом написали СМИ и оборвали все телефоны. Сложно сказать, как сейчас Юле. Но мы очень уважаем Влада и очень ждем его возвращения. И искренне всем сердцем с Юлей.