Садкова выиграла короткую программу в финале «Гран-при России» среди юниоров

Дарья Садкова выиграла короткую программу среди юниоров в финале «Гран-при России» в Санкт-Петербурге. Фигуристка набрала 72,61 балла.

Второй стала Вероника Жилина, у нее — 71,75 балла. Третье место заняла Мария Гордеева — 70,0 балла.

Фигуристки представят произвольные программы в пятницу, 3 марта.

«Гран-при России»

Финал

Санкт-Петербург

Девушки, КМС

Короткая программа

1. Дарья Садкова — 72,61

2. Вероника Жилина — 71,75

3. Мария Гордеева — 70,00

4. Агата Петрова — 69,67

5. Елизавета Куликова — 68,91

6. Алиса Юрова — 68,06

7. Софья Титова — 67,79

8. Виктория Морозова — 67,16

9. Любовь Рубцова — 66,75

10. Лидия Плескачева — 65,89

11. Елизавета Лабутина — 64,02

12. Надежда Понтелеенко — 61,85