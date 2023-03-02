Садкова выиграла короткую программу в финале «Гран-при России» среди юниоров

Сегодня, 16:22
Дарья Садкова выиграла короткую программу среди юниоров в финале «Гран-при России» в Санкт-Петербурге. Фигуристка набрала 72,61 балла.
Второй стала Вероника Жилина, у нее — 71,75 балла. Третье место заняла Мария Гордеева — 70,0 балла.
Фигуристки представят произвольные программы в пятницу, 3 марта.
«Гран-при России»
Финал
Санкт-Петербург
Девушки, КМС
Короткая программа
1. Дарья Садкова — 72,61
2. Вероника Жилина — 71,75
3. Мария Гордеева — 70,00
4. Агата Петрова — 69,67
5. Елизавета Куликова — 68,91
6. Алиса Юрова — 68,06
7. Софья Титова — 67,79
8. Виктория Морозова — 67,16
9. Любовь Рубцова — 66,75
10. Лидия Плескачева — 65,89
11. Елизавета Лабутина — 64,02
12. Надежда Понтелеенко — 61,85