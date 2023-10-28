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Гран-при России

Сегодня, 12:10

Самарин — о своих перспективах: «Фигурное катание — вид спорта, где что-то предсказать практически невозможно»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Серебряный призер чемпионата Европы и бронзовый призер командного чемпионата мира Александр Самарин прокомментировал свое выступление в короткой программе на этапе российской серии «Гран-при» в Красноярске.

Он набрал 93,92 балла за прокат и занял промежуточное второе место.

«Вообще для начала сезона откатал в принципе терпимо, можно сказать сносно. Некоторые вещи были допущены неприятные, но это не такие грубые ошибки, не сказал бы даже что ошибки, но неприятности, которые коробят. А здесь борьба идет все-таки за каждую копеечку. Тем не менее получилось лучше, чем на контрольных прокатах. Для меня это был первый старт в сезоне только, а у ребят других уже были старты. Мне же негде было показать свои программы в соревновательном режиме, поэтому было некоторое волнение. Но зал активно помогал мне справиться с волнением

Сравнивая с контрольными прокатами, был больше раскрепощен в Москве. А тут все-таки старт полноценный, поэтому было волнение. Но после ошибочек решил хотя бы в дорожке шагов собраться. Доплыли хотя бы и ладно. До чемпионата России надо еще добраться, давайте не будем забегать вперед. Все-таки фигурное катание — это такой вид спорта, где предсказать что-то практически невозможно. Лед скользкий. Встретили прекрасно, просто космос. Очень здорово и тепло встретили», — сказал Самарин.

Отметим, что промежуточное первое место у Дмитрия Алиева. Он набрал 100,45 балла за свой прокат.

Александр Самарин
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