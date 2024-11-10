Самсонов рассказал, что не перечитывал «Евгения Онегина» для лучшего попадания в образ

Петр Гуменник прокомментировал итоги своего выступления на 3-м этапе «Гран-при России» в Красноярске.

22-летний россиянин занял 2-е место среди мужчин с результатом 282,88 балла.

— Эмоции довольно сдержанные. Сделал то, что планировал. Немного не хватило докрутить эти прыжки, ловлю некий баланс между чистыми выездами и недокрутами.

Мне кажется, по горячему следу нужно этот вариант накатать, сделать более стабильным и показывать его. Довольно легко было входить в образ. Физически было тяжело, но эта тяжесть помогла отдать эмоции в конце.

Также фигурист рассказал, на кого равняется за рубежом и о выборе образа для произвольной программы.

Мне нравится катание Адама Сяо Хим Фа, его представление. Техника Нейтана Чена и Юдзуру Ханю со своей гармоничностью впечатляет. Еще привык себя ощущать молодым, тактика у меня та же — больше концентрироваться на себе. Продолжаю путь усложнения и оттачивания этого контента.

Онегин? Мне родственники рассказывают стихи из этого романа. Сейчас, чтобы больше попадать в образ, стараюсь больше катать программу. Это более действенно, чем перечитывать произведение.