Самсонов рассказал, что спокойно выходил на старт произвольной программы

Даниил Самсонов прокомментировал свое выступление на 3-м этапе «Гран-при России» в Красноярске.

Спортсмен занял 3-е место по итогам соревнований, набрав 275,94 балла.

— В такой конкуренции, когда последняя разминка, где все сильнейшие, все с большим количеством четверных, ты не должен отставать. Должен тянуться за ними. После выступления Андрея [Мозалева] я не мог подводить свой тренерский штаб, и получилось выступить хорошо. Начало сезона в плане произвольной программы не удалось на контрольных прокатах и чемпионате Москвы, а здесь вышло наконец-то показать чистый прокат.

Я вчера после короткой, когда был за тройкой, понимал, что на произвольную будет легче выходить. Потому что не нужно ни за что бороться, а просто показать чистый прокат. К старту я в принципе подходил спокойно. Флип и лутц буду стараться вставлять. Если в чемпионате буду бороться за четверку, то ребята будут выходить с 4-5 четверных — нужно усложняться.

Надеюсь, на этапе в Москве хватит сил. Завтра уже пойду на тренировку и, надеюсь, на таком же кураже откатаю второй этап. Потом отдохну и буду готовиться к чемпионату России.