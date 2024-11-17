Самсонов снялся с четвертого этапа «Гран-при России» из-за травмы

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сообщил, что фигурист Даниил Самсонов не выступит с произвольной программой на этапе «Гран-при России» в Москве. Спортсмен подвернул ногу на утренней тренировке.

«К сожалению, на утренней тренировка Даня подвернул ногу, он снимается с соревнований. Нога опухла, он попросил дать ему паузу, сейчас попробовал залезть в ботинок — ему больно, не может. Завтра поедет на МРТ. У него ноги все время на приземлении подворачиваются. Надо закачивать голеностоп, он склонен к этим подворотам», — приводит ТАСС слова Глейхенгауза.

Хореограф отметил, что восстановление Самсонова займет приблизительно две-три недели. Предположительно, он получил растяжение связки.

После первого соревновательного дня 19-летний Самсонов занимал четвертое место в мужском одиночном катании. За короткую программу он набрал 95,09 балла.