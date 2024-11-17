Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гран-при России. Новости
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 15:28

Самсонов снялся с четвертого этапа «Гран-при России» из-за травмы

Алина Савинова
Telegram Дзен

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сообщил, что фигурист Даниил Самсонов не выступит с произвольной программой на этапе «Гран-при России» в Москве. Спортсмен подвернул ногу на утренней тренировке.

«К сожалению, на утренней тренировка Даня подвернул ногу, он снимается с соревнований. Нога опухла, он попросил дать ему паузу, сейчас попробовал залезть в ботинок — ему больно, не может. Завтра поедет на МРТ. У него ноги все время на приземлении подворачиваются. Надо закачивать голеностоп, он склонен к этим подворотам», — приводит ТАСС слова Глейхенгауза.

Хореограф отметил, что восстановление Самсонова займет приблизительно две-три недели. Предположительно, он получил растяжение связки.

После первого соревновательного дня 19-летний Самсонов занимал четвертое место в мужском одиночном катании. За короткую программу он набрал 95,09 балла.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Даниил Самсонов

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Победительницей конкурса «Мисс Вселенная – 2024» стала Виктория Кьер из Дании
Тайсон кусал не ухо, а перчатку, специально засветил ягодицы, а над его соперником издевались. Что произошло после поражения Железного Майка от блогера Джейка Пола
Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин умер в возрасте 57 лет
Грузия и Украина сыграли вничью в матче Лиги наций
Медведев объяснил причину инвестиций США в конфликт на Украине
Адаму Салаи стало плохо во время матча Нидерландов и Венгрии в Лиге наций
Сегодня
Вчера
Неделя