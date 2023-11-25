Фигурист Самсонов: «Тренеры сказали мне, что я молодец. Для такого проката — нормальные баллы»

Российский фигурист Даниил Самсонов прокомментировал свое выступление в короткой программе на шестом этапе российской серии «Гран-при» в Москве.

— Удачный для тебя старт. Какие эмоции?

— Еще только первый день закончился. Самое сложное — произвольная. Первая пятерка все очень близко. Настраиваемся очень чисто откатать

— Ожидал такие высокие баллы?

— Когда мне выставили 95 я очень удивился и был шокирован. Для такого проката — нормальные баллы. Марка подвело вращение. Ветлугин катается чуть получше, чем я. У него повыше компоненты понятны.

— Успеваешь смотреть соперников?

— Да. У меня здесь были родственники. Потом сел к Даше Усачевой.

— Что сказали тренеры после проката?

— Тренеры сказали, что я молодец. Тренировки совсем не шли. До этого на тренировки я откатал без четверного и тройного акселя. Сегодня я просто катался, прыгал и пытался подарить людям эмоции, — сказал Самсонов.

Фигурист набрал за прокат 95,34 балла и занял промежуточное второе место.