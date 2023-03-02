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Гран-при России

Сегодня, 19:07

Никита Сарновский о реакции Плющенко на его прокат: «Сказал, что я немножко дурачок»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Ученик Евгения Плющенко Никита Сарновский рассказал о впечатлениях после проката короткой программы в финале юниорского Гран-при России и о реакции тренера на ошибку на дорожке шагов.

— Впечатления хорошие. Не дошел до второго места, потому что упал на дорожке. Само получилось. На Евгения Плющенко после этого случайно посмотрел. Нестандартная арена? Я заметил, что площадка длиннее, но борты поджимают. Реакция Плющенко в «уголке слез и поцелуев»? Евгений Викторович сказал, что я немножко дурачок, потому что сделал все прыжки, а на дорожке упал.

Сарновский набрал 78,94 балла за свой прокат и занимает промежуточное пятое место.

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