Никита Сарновский о реакции Плющенко на его прокат: «Сказал, что я немножко дурачок»

Ученик Евгения Плющенко Никита Сарновский рассказал о впечатлениях после проката короткой программы в финале юниорского Гран-при России и о реакции тренера на ошибку на дорожке шагов.

— Впечатления хорошие. Не дошел до второго места, потому что упал на дорожке. Само получилось. На Евгения Плющенко после этого случайно посмотрел. Нестандартная арена? Я заметил, что площадка длиннее, но борты поджимают. Реакция Плющенко в «уголке слез и поцелуев»? Евгений Викторович сказал, что я немножко дурачок, потому что сделал все прыжки, а на дорожке упал.

Сарновский набрал 78,94 балла за свой прокат и занимает промежуточное пятое место.