Семененко и Усачева не попали в список участников «Гран-при России» в Казани

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала полный список участников третьего этапа «Гран-при России» в Казани. Мужчины: Артем Алейников, Дмитрий Алиев, Роман Атояр, Артур Даниелян, Евгений Зенкин, Владислав Катичев, Владимир Кузнецов, Андрей Мозалев, Владимир Ощепков. Женщины: Камила Валиева, Ксения Гущина, Софья Кочанова, Анастасия Морозова, Виктория Нестерова, Мария Парамонова, Мария Реброва, Полина Свириденко, Ксения Синицына, Анастасия Хахыртдинова, Клара Швецова. Пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Танцы на льду: Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев, Александра Кравченко/Александр Шустицкий, Яна Матвейшина/Тимофей Субботин, Аннабель Морозова/Дэвид Нарижный, Елизавета Пасечник/Максим Некрасов, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд. «Гран-при России» в Казани пройдет с 5 по 6 ноября.