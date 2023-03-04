Семененко прокомментировал первый прокат после болезни

Чемпион России-2023 Евгений Семененко объяснил, почему ему тяжело было кататься в короткой программе в финале «Гран-при России».

— Для меня ощутимый перерыв в соревнованиях. Вспоминал это ощущение. Чуть нервничал из-за этого. Короткая программа прошла неплохо, одна небольшая помарка, будет стимул двигаться вперед. Когда выходишь после температуры, мне всегда тяжело. Выносливость страдает, ощущения на прыжках не те. Сколько было времени, столько тренировался. Много работаю над второй оценкой, прогресс есть. Надеюсь, на следующих соревнованиях будет еще лучше, — сказал фигурист после проката.

Финал «Гран-при России» стартовал сегодня, 4 марта. В первый соревновательный день мужчины, женщины, спортивные пары и танцевальные дуэты представляют короткие программы.