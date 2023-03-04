Шанаева и Дрозд победили в ритм-танце в финале «Гран-при России»

Фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд стали победителями в ритм-танце в финале «Гран-при России» в Санкт-Петербурге.

Пара набрала за свой прокат 81,40 балла. Вторыми стали Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол (80,95). Третье место заняли Софья Тютюнина и Андрей Багин (80,59).

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Ритм-танец, МС

Елизавета Шанаева / Павел Дрозд — 81,40 Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол — 80,95 Софья Тютюнина / Андрей Багин — 80,59 Александра Прокопец / Александр Васькович — 70,97 Екатерина Миронова / Евгений Устенко — 70,48 Варвара Жданова / Тимур Бабаев-Смирнов — 68,40 Полина Усова / Михаил Антонов — 61,53 Яна Матвейшина / Тимофей Субботин — 57,06 Алиса Крайнюкова / Семен Нетсев — 53, 82

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