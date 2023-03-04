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Гран-при России

Сегодня, 14:42

Шанаева и Дрозд победили в ритм-танце в финале «Гран-при России»

Виталий Косик
Корреспондент
Елизавета Шанаева и Павел Дрозд.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд стали победителями в ритм-танце в финале «Гран-при России» в Санкт-Петербурге.

Пара набрала за свой прокат 81,40 балла. Вторыми стали Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол (80,95). Третье место заняли Софья Тютюнина и Андрей Багин (80,59).

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Ритм-танец, МС

  1. Елизавета Шанаева / Павел Дрозд — 81,40
  2. Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол — 80,95
  3. Софья Тютюнина / Андрей Багин — 80,59
  4. Александра Прокопец / Александр Васькович — 70,97
  5. Екатерина Миронова / Евгений Устенко — 70,48
  6. Варвара Жданова / Тимур Бабаев-Смирнов — 68,40
  7. Полина Усова / Михаил Антонов — 61,53
  8. Яна Матвейшина / Тимофей Субботин — 57,06
  9. Алиса Крайнюкова / Семен Нетсев — 53, 82

Финал Гран-при России по фигурному катанию смотрите в Okko

Фигурное катание
Александра Прокопец / Александр Васькович
Алиса Крайнюкова / Семен Нетсев
Варвара Жданова / Тимур Бабаев-Смирнов
Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол
Екатерина Миронова/Евгений Устенко
Елизавета Шанаева / Павел Дрозд
Полина Усова / Михаил Антонов
Софья Тютюнина / Андрей Багин
Яна Матвейшина / Тимофей Субботин
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