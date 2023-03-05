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Гран-при России

Сегодня, 15:06

Шанаева и Дрозд — о слезах после серебра в финале «Гран-при»: «Все спортсмены борются за первое место»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Серебряные призеры чемпионата России Елизавета Шанаева и Павел Дрозд прокомментировали эмоции после проката произвольного танца и завоевания второго места в финале «Гран-при» в Санкт-Петербурге.

Дрозд: Мы постарались выложиться на максимум. Для нашей пары, для меня, в частности, этот турнир особенный, проходит в родном Петербурге. Рады, что удалось подремонтировать хорошее катание. Хочу поблагодарить публику. Кататься дома -невероятное чувство.

Года еще не прошло, как мы катаемся вместе. Сезон серебряный получился. Не могу сказать, что не мы не могли представить себе такого. Мы два амбициозных спортсмена, понимали, какой путь хотим пройти. Нацеливались на максимум. Мы всегда пытаемся выжать свой максимум.

Шанаева: 9 марта будет ровно год нашей паре. По моим ощущениям, катались хорошо. Будем пересматривать, но, наверное, что-то выявили. Прокатами довольны, расстраивалась я первые секунд 15. Слезы сами пошли.

Дрозд: Это завершающий прокат сезона. Эмоции бьют через край. Мы все, все спортсмены, бьемся за высокую цель. Все борются за первое место.

Финал Гран-при России по фигурному катанию смотрите в Okko

Фигурное катание
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