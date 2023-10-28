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Гран-при России

Сегодня, 16:57

Шанаева: «Эмоционально вообще не устали, сделали все, что планировали»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд прокомментировали свое выступление в ритм-танце на этапе серии «Гран-при» в Красноярске.

«Довольны, как мы прокатали, провели много работы. Положительная была энергетика во время проката. Ждали чтобы выйти наконец то в Красноярске, рады снова тут выступать. Нам помогла, скажем так, «обкатка» нашей программы на втором этапе «Гран-при Петербурга», где мы выступали вне конкурса, за что мы благодарны Городской федерации фигурного катания, за эту возможность. Мы ждали соревнований сначала прокатов потом первого старта, рады были презентовать программу и уже хотелось поскорее выйти на лед тут», — сказал Дрозд.

«Довольны прокатом. Сделали сегодня все, что планировали. Эмоционально вообще не устали», — добавила Шанаева.

На разминке перед ритм-танцем Шанаева коснулась лезвием конька фигуристку Аннабель Морозов, выступающую в дуэте с Игорем Еременко. Морозов наложили швы.

Фигурное катание
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