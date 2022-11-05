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Гран-при России

Сегодня, 14:55

Шанаева — о конкуренции с бывшим партнером Нарижным: «Есть личные счеты. Завтра за все отыграемся»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд прокомментировали свое выступление в ритм-танце на этапе «Гран-при России» в Казани.

«Прекрасно откатались. И тренерам, и нам самим очень понравилось. Приятно, что трибуны заполнены. Все меняется, соревнования сейчас внутри страны совсем другого уровня. Бывший партнер? Личные счеты, конечно же, есть и завтра мы постараемся за все отыграться. Посмотрим, что будет, завтра все будет известно. Нам очень нравится наши программы, и короткая, и произвольная. Короткая — про Кубу, а я была на Кубе», — сказала Шанаева.

«Видно, что наш прокат понравился публике. Трибуны практически заполнены. Зрители начали аплодировать в такт. Мы из такой атмосферы особо и не выходили. Единственное, хочется отметить, какой уровень сейчас приобрели этапы «Гран-при России». Все стало намного лучше, высокий уровень организации. Могу отметить только явный прогресс. Не стоим на месте.
Мы готовим на завтра интересную произвольную, у нас отличный танец, который нам очень нравится. Мы от себя сделаем все, что можем. Главное — доставить удовольствие самим себе, зрителям и тренерам. Оценки уже не за нами. В короткой у нас латина, это основная тема ритм-танца в сезоне. Выбрали румбу Гавана», — добавил Дрозд.

Шанаева и Дрозд заняли второе место по итогам ритм-танца, набрав 79,14 балла.

Лучший результат в ритм-танце — у Аннабель Морозов и Дэвида Нарижного (81,50 балла). Нарижный — бывший партнер Шанаевой. Они выступали вместе с сезона-2016/17 по сезон-2021/22.

Фигурное катание
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