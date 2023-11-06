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Гран-при России

Сегодня, 09:45

Собинина — о выступлении с травмой: «С такой болью, как в Красноярске, я каталась первый раз»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка Таисия Собинина, выступающая в паре с Денисом Ходыкиным, в интервью «СЭ» рассказала, как принималось решение, выступать на третьем этапе российской серии «Гран-при» или нет.

«У меня не было сомнений. Я знала, что мы поедем. Выступим в любом состоянии. Но с такой болью, чтобы даже не тренировать элементы перед стартом, я каталась первый раз. Все равно, конечно, когда что-то болит, проблемы возникают. Но обычно они не мешают. Чтобы мы ни разу не отработали даже элементы перед стартом... Такого еще ни разу не было. Подкрут вообще было не больно делать. Больно наклоняться вперед, вставать в позиции. Очень тяжело давались вращения. Когда нагибаться не надо, было уже полегче. В целом с каждым днем все лучше», — сказала Собинина.

Отметим, что за три дня до вылета в Красноярск Таисия получила травму спины.

Полностью интервью Собининой и Ходыкина читайте на сайте «СЭ»

Таисия Собинина/Денис Ходыкин
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