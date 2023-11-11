Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 17:33

Муравьева — об отсутствии Щербаковой и Трусовой: «У меня есть я, без разницы кто еще»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Фигуристка Софья Муравьева после выступления в короткой программе на четвертом этапе «Гран-при России» в Казани ответила на вопрос о конкуренции после того, как карьеру приостановили олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова.

«А мне какая вообще разница кто есть, а кого нет? У меня есть я, мне же надо себя показать, а не Аню Щербакову или Сашу Трусову. А я умею кататься. Честно, мне без разницы насчет конкуренции с другими девочками. Есть она или нет — не важно. Важно, чтобы я показала чистый прокат, это соревнований с самой собой», — сказала Муравьева.

Муравьева набрала за свой прокат 77,02 балла и занимает промежуточное второе место.

Фигурное катание
Александра Трусова
Анна Щербакова
Софья Муравьева
0
Читайте также
Командир роты группировки «Днепр» рассказал о бое с морпехами ВСУ на левом берегу
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Муравьева — об оценках: «Я всем довольна, претензий нет. Даже подумала, что много»

Камила Валиева: видео короткой программы на «Гран-при России» в Казани