Муравьева — об отсутствии Щербаковой и Трусовой: «У меня есть я, без разницы кто еще»

Фигуристка Софья Муравьева после выступления в короткой программе на четвертом этапе «Гран-при России» в Казани ответила на вопрос о конкуренции после того, как карьеру приостановили олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова.

«А мне какая вообще разница кто есть, а кого нет? У меня есть я, мне же надо себя показать, а не Аню Щербакову или Сашу Трусову. А я умею кататься. Честно, мне без разницы насчет конкуренции с другими девочками. Есть она или нет — не важно. Важно, чтобы я показала чистый прокат, это соревнований с самой собой», — сказала Муравьева.

Муравьева набрала за свой прокат 77,02 балла и занимает промежуточное второе место.