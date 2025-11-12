Видео
12 ноября, 23:04

Гуменник выступит на этапе Гран-при России в Омске

Руслан Минаев

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала предварительный список участников Гран-при России, который пройдет в Омске.

В женском одиночном катании выступят Алина Горбачева, Мария Агаева, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Ева Зубкова, Анна Ляшенко, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Дарья Садкова и Алиса Цветкова.

В турнире мужчин-одиночников примут участие Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Арсений Димитриев, Егор Коваленко, Глеб Лутфуллин, Илья Мавлянов, Андрей Мозалев, Даниил Самсонов, Никита Сарновский, Евгений Семененко и Дмитрий Шелковников.

В парном катании — Дарья Андреева и Александр Акимов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Анна Москалева и Артем Родзянов, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Ева Хмелькова и Владислав Антонышев, Валерия Ходыкина и Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, Таисия Щербинина и Артем Петров.

В танцах на льду — Алиса Абдуллина и Егор Петров, Василиса Григорьева и Евгений Артющенко, Елизавета Кириллова и Илья Карпов, Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Ольга Федорова и Павел Драко, Елизавета Шичина и Павел Дрозд, Анна Щербакова и Егор Гончаров.

Этап Гран-при России в Омске пройдет с 22 по 23 ноября.

