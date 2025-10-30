Видео
30 октября, 20:22

Стал известен предварительный список участников этапа Гран-при России в Казани

Руслан Минаев

Федерация фигурного катанию на коньках России объявила предварительный список участников третьего этапа Гран-при России.

Турнир пройдет 8 и 9 ноября в Казани.

Мужчины: Егор Баулин, Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Илья Мавлянов, Артемий Маринин, Александра Мельников, Андрей Мухортов, Никита Сарновский, Степан Тартыгин.

Женщины: Мария Захарова, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Любовь Рубцова, Дарья Садкова, Ульяна Третьякова, Виктория Федянина, Анна Фролова, Людмила Фурсова, Дина Хуснутдинова, Вероника Яметова.

Парное катание: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойков/Дмитрий Козловский, Вероника Меренкова/Даниль Галимов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик, Майя Шегай/Андрей Шадерков.

