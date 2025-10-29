Видео
29 октября, 19:27

Источник: победители чемпионата России получат по 2,5 миллиона рублей, финала Гран-при России — по 1 миллиону

Руслан Минаев

Стал известен призовой фонд российских турниров по фигурному катанию в сезоне-2025/26.

По информации Metaratings, победители чемпионата России получат по 2,5 миллиона рублей. Занявшие второе и третье места — по 2,5 и 1 миллиону.

Победители этапов Гран-при России получат по 500 тысяч рублей, за второе и третье места — 300 тысяч и 200 тысяч рублей.

За победу в финале Гран-при России полагается 1 миллион рублей. За второе и третье места — 750 тысяч и 500 тысяч рублей.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 17 по 22 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге. Финал Гран-при России состоится в Челябинске с 4 по 9 марта 2026 года.

Источник: Metaratings.ru
2

  • Наполеон Леопард

    в общем ...... фон Бурбоны заберут всё........

    31.10.2025

  • Федор

    ИИИ Роднина???? МАЛО СУКА ( гражданин АМЕРИКИ ) МРАЗЬ ЗАКОНЧИ СПАТЬ, и хоть разъясни почему Вы не присутствовали на заседании, ТЫ ТВАРЬ !!!!!!

    29.10.2025

