29 октября, 19:27
Стал известен призовой фонд российских турниров по фигурному катанию в сезоне-2025/26.
По информации Metaratings, победители чемпионата России получат по 2,5 миллиона рублей. Занявшие второе и третье места — по 2,5 и 1 миллиону.
Победители этапов Гран-при России получат по 500 тысяч рублей, за второе и третье места — 300 тысяч и 200 тысяч рублей.
За победу в финале Гран-при России полагается 1 миллион рублей. За второе и третье места — 750 тысяч и 500 тысяч рублей.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 17 по 22 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге. Финал Гран-при России состоится в Челябинске с 4 по 9 марта 2026 года.
Наполеон Леопард
в общем ...... фон Бурбоны заберут всё........
31.10.2025
Федор
ИИИ Роднина???? МАЛО СУКА ( гражданин АМЕРИКИ ) МРАЗЬ ЗАКОНЧИ СПАТЬ, и хоть разъясни почему Вы не присутствовали на заседании, ТЫ ТВАРЬ !!!!!!
29.10.2025