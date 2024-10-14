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Гран-при России

14 октября, 21:51

Стали известны предварительные составы участников этапа «Гран-при России» в Магнитогорске

Алина Савинова
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Объявлен предварительный список участников первого этапа «Гран-при России». Турнир пройдет 26-27 октября в Магнитогорске.

Девушки: Ксения Синицына, Анна Фролова, Софья Муравьева, Вероника Малышева, Виктория Федянина, Софья Чаплыгина, Анастасия Хахыртдинова, Дарья Третьякова, Алина Телегина, Ксения Гущина, Мария Агаева, Виктория Сафонова.

Мужчины: Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Роман Савосин, Николай Угожаев, Даниил Постарнаков, Степан Тартыгин, Дамир Черипка, Иван Попов, Илья Строганов , Кирилл Кропылев, Егор Рухин, Василий Бороховский.

Пары: Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина — Артем Грицаенко, Алиса Блинникова — Алексей Карпов, Дарья Андреева — Александр Акимов.

Танцы на льду: Александра Степанова — Иван Букин, Ирина Хавронина — Девид Нарижный, Софья Леонтьева — Даниил Горелкин, Софья Тютюнина — Матвей Грачев, Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано, Софья Шевченко — Андрей Ежлов, Милана Кузьмина — Дмитрий Студенкин, Дарья Лунина — Андрей Акулов, Ксения Краусова — Даниил Корочкин, Алиса Абдуллина — Артем Крылов, Дарья Савкина — Александр Вахнов, Александра Прокопец — Александр Васькович.

Макар Игнатов. На прокатах фигуристы увлеклись поэзией. Алиев вспомнил Онегина, Игнатов — о вечности, Трусова — о людях-зверях

14 и 15 сентября фигуристы сборной России представили свои программы на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

Российские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года. 28 сентября в Лозанне прошло заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU), на котором обсуждался допуск россиян и белорусов до соревнований, но рассмотрение решения по данному вопросу было отложено.

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